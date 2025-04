Tchad : les députés en séminaire pour renforcer leurs capacités

L’objectif de cette formation est clair : doter les députés nouvellement élus des outils nécessaires pour accomplir efficacement leurs missions, notamment le contrôle de l’action gouvernementale, l’évaluation des politiques publiques, le vote des lois et le suivi de leur mise en œuvre. Ces fonctions, a souligné le président de l’Assemblée nationale, ne peuvent être exercées pleinement sans une maîtrise rigoureuse des instruments de travail parlementaire et une bonne connaissance des services administratifs et législatifs de l’institution.



Les députés sont ainsi appelés à se familiariser avec les outils appropriés pour assurer un travail parlementaire cohérent et efficace tout au long de leur mandat de cinq ans.



L’Assemblée nationale joue un rôle central dans l’architecture institutionnelle de la Cinquième République. C’est en son sein que se prennent les décisions législatives essentielles à la mise en œuvre des engagements du Président de la République. Les députés de cette quatrième législature, acteurs clés du contrôle et du suivi de l’action gouvernementale, doivent donc être techniquement outillés pour assumer pleinement leur rôle de législateurs, de contrôleurs et de vérificateurs.



Tel est l’enjeu majeur de ce séminaire, véritable levier de renforcement institutionnel.