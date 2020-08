Tchad : les députés examinent le projet de Loi de finances rectificatif

Les députés examinent ce mardi à l'Assemblée nationale le projet de Loi de finances rectificatif, au cours d'une plénière présidée par Dr. Haroun Kadabi.



La séance a lieu en présence notamment du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et du ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne.



D'après le rapporteur de la commission des finances et du budget, des allègement fiscaux sont offerts aux personnes morales et physiques en atténuation des conséquences de la pandémie de Covid-19.



Le texte rectificatif est justifié par la survenance brusque et dramatique du Covid-19 et de ses conséquences socio-économiques, la chute du cours des matières premières, notamment du pétrole, la rupture de la chaine logistique mondiale, la lutte contre la secte Boko Haram et le maintien de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national.



L'objectif de ce texte est notamment de réviser en baisse les recettes, de prendre en compte les mesures gouvernementales annoncées par le chef de l'État, d'évaluer en hausse l'enveloppe budgétaire pour les dépenses du personnel, et réviser en hausse de 48 milliards Fcfa le crédit budgétaire pour orienter les ressources publiques en priorité à la lutte contre la Covid-19 dans plusieurs domaines.



Selon le projet de Loi rectificatif adopté en conseil des ministres le 3 août dernier, les recettes budgétaires passent de 1.209 milliards FCFA à 1.136 milliards FCFA alors que les dépenses passent de 1052 milliards FCFA à 1196 milliards FCFA avec un déficit budgétaire de 60 milliards 252 millions FCFA.