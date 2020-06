Tchad : les députés se créent une caisse autonome de retraite

N'DJAMENA - L'Assemblée nationale a adopté vendredi un projet de résolution portant création d'une caisse autonome de retraite des députés, afin d'assurer leur protection sociale après leur mandat.



Le texte a été adopté à 157 voix pour, zéro contre et zéro abstention.



Il consacre également une garantie minimale pour les ayants-droits des députés, et ce pendant cinq ans.



Selon le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, "sous d'autres cieux, les gens prennent en compte leur protection sociale. Le gouvernement aussi prend en compte la protection sociale de ses concitoyens."



"Nous, en tant qu'institution, depuis 2014, on nous a empêché, par des textes réglementaires, le pouvoir de nous faire évacuer pour accéder à des plateaux techniques assez avancés. Ça nous a créé beaucoup de problèmes", a indiqué Dr. Haroun Kabadi.



"Beaucoup de députés ont eu des problèmes de santé, on n'a pas pu évacuer. Beaucoup de nos agents au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas pu être évacués, tout simplement parce qu'on n'avait plus de ressources", a-t-il ajouté.



La caisse autonome des retraites prévoit un taux de cotisation des députés à hauteur de 10% du montant mensuel de leurs indemnités de base.



Par ailleurs, l'Assemblée nationale a désigné mercredi un comité de supervision de la mutuelle d'entraide santé.