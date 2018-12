Tchad : les députés se forment sur l'analyse du budget de l'Etat

L'Assemblée nationale en partenariat avec l'UNFPA a ouvert ce lundi 17 décembre au Palais de la démocratie une journée d'information des députés sur l’examen du budget général de l’Etat et la prise en compte des objectifs du développement durable (ODD).



Les activités ont été ouvertes par le premier vice-président de l’Assemblée nationale, M. Moussa Kadam. Elles visent à doter les élus des outils nécessaires pour apprécier les taux d’allocation budgétaire par objectif et de déceler les forces et faiblesses du budget destiné à la mise en œuvre des cibles prioritaires du gouvernement.



Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, M. Moussa Kadam a expliqué que "cette formation offre une opportunité en or aux élus du peuple de se doter d'outils indispensables au suivi des ODD par l'Etat."



Le projet de loi de finances 2019 a été adopté le 30 novembre dernier en conseil des ministres extraordinaire. Il doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale.