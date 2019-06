Tchad : les derniers conseils du jury aux 83.101 candidats au baccalauréat

A moins de 48 heures du début des épreuves du baccalauréat session 2019, le président du jury Bianzeubé Tikri a donné samedi les derniers conseils adressés aux 83.101 candidats.



Les candidats seront répartis dans 96 centres d'examen dont 26 à N'Djamena.



A la veille de la composition de cet examen, toutes les dispositions nécessaires sont en place, a assuré le président du jury.



D'après lui, "les candidats doivent suivre les consignes prévues dans les centres et être (présents) à 6h30 dans les centres afin de commencer dans la sérénité".



Les repas et la nourriture sont interdits à l'intérieur des salles d'examen.



Par ailleurs, chaque candidat doit se prémunir de sa carte biométrique.



"J'exhorte les candidats à aborder l'examen dans le calme. La sérénité et la confiance en soi seront accessibles à tous ceux qui ont suivi le cursus de terminale", a estimé le président du jury Bianzeubé Tikri.