Tchad : les détenus de Laï et Kelo bénéficient d'une caravane médicale

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers la délégation provinciale de la santé de la Tandjilé, a lancé officiellement la caravane médicale ce 20 juillet à Laï.



La cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar.



C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé au Tchad, que le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en partenariat avec le ministère de la Justice, en charge des droits humains et leurs partenaires, ont entrepris cette action, afin de soulager les populations carcérales de Kelo et de Laï.



Pour le délégué provincial intérimaire de la Santé publique et de la Solidarité nationale de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste, l’objectif de cette caravane médicale est de mener des activités relatives à la prise en charge des personnes détenues des maisons d’arrêt de Kelo et Laï. Il s'agit des consultations curatives, préventives et promotionnelles, de la prise en charge et des références.



Il ajoute que l'administration pénitentiaire doit appliquer les politiques et les programmes nationaux relatifs à certaines maladies qui sont répandues en milieu carcéral, en particulier le VIH/Sida, la tuberculose et autres maladies chroniques.



Dans son discours de lancement, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a indiqué que les services de santé pénitentiaires doivent s'attacher à la prévention des maladies, et à la promotion de la santé. Bachar Brahim Abakar a rappelé qu'ils doivent également traiter les problèmes de santé mentale et physique. « C'est la politique du gouvernement de transition », a-t-il conclu.



Il faut préciser que cette caravane médicale durera deux jours, pour la maison d'arrêt de Laï, et trois jours, pour la maison d'arrêt de Kelo, cela étant relatif au nombre de détenus.