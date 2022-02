Tchad : les difficiles conditions de vie des femmes commerçantes à Ndjamena

Enfant sur le dos, marchandise sur la tête, telle est l’image de l’émancipation et de l’entreprenariat des femmes dans la ville de Ndjamena. En effet, dans la capitale tchadienne, les femmes ne croisent plus les bras. Et chaque jour, elles se lancent à la pratique du petit commerce, pour subvenir aux besoins alimentaires du foyer.



Ainsi, elles sont nombreuses à battre les artères de la ville, armées de courage, sous la canicule et la poussière. Du marché Taradona de Chagoua vers le marché de Dembé au Souk Moursal, jusqu’au marché à mil et le marché central, ces femmes se déplacent à pied, à la recherche de la clientèle. Si auparavant, les mamans ont gardé la profession ménagère, aujourd’hui ce n’est plus le cas, car elles sont de plus en plus nombreuses dans les activités commerciales.



Entre les tâches ménagères et leurs activités commerciales, ces femmes vivent le pire comme le meilleur. Et dans un contexte de misère, partout en Afrique, les femmes se battent plus que les hommes, malgré leurs faibles revenus, pour parvenir à répondre aux obligations familiales. Ruth est vendeuse de poisson frais : « je voulais aider la maison, je garde toujours une partie de poison pour le repas en famille, et mon mari n’apporte que l’argent de la farine », explique-t-elle.



Leurs activités sont diverses mais beaucoup plus ce sont des produits vivriers dont les bénéfices servent à nourrir les enfants, en témoigne Hadjara, vendeuse de farine de maïs à domicile. « Ce sont nos enfants qui profitent toujours de nos revenus », explique-t-elle.



Généralement, ces femmes sont les moins instruites, (le taux de scolarité des femmes au Tchad est en hausse 5,2% que celui des hommes 23%), malgré le combat que mènent plusieurs associations pour la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes.



Pourtant, la question qui intéresse le plus le ministère de la Femme, porte sur les violences faites aux femmes alors qu’il faut faire une descente dans les différents marchés et sur quelques voies publiques de la ville de Ndjamena pour apercevoir les femmes dans différentes activités commerciales à faible rendement. Dans leurs efforts, elles parviennent tout de même à nourrir les familles dans des conditions de vie difficiles.