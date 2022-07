Tchad : les diplômés de Malaisie lancent une formation sur le banking islamique

L'Association des diplômés tchadiens des universités malaisiennes (ADTUM), organise une formation au profit de ses membres, du 13 au 14 juillet 2022, sur le banking islamique, couplée avec le lancement officiel de ses activités.



L'événement s'est déroulé ce 13 juillet 2022, au Centre national de recherche pour le développement (CNRD).



Les objectifs de l'ADTUM visent à accompagner les diplômés de la Malaisie dans le recrutement, développer le réseautage professionnel pour le développement socio-économique du pays, notamment le renforcement du lien de fraternité et d'amitié entre les diplômés, explorer des idées et des programmes innovants pour l'apprentissage et le progrès tout au long de la vie, promouvoir l'éducation et les affaires tchadiennes et malaisiennes, et enfin, promouvoir le développement durable.



Dans son allocution, le Pr Mahamat Issa Hassan, président de l'ADTUM, souligne qu'il est temps de rassembler les efforts des diplômés des universités malaisiennes pour mieux contribuer au développement du Tchad. Surtout que le pays traverse une étape critique, avec la période de transition et le dialogue national inclusif.



Il estime que la Malaisie est une destination pour une éducation de qualité. Les participants bénéficieront des experts pour permettre de transférer les expériences de la Malaisie acquises durant cette formation au Tchad. L’objectif de la formation est d'enseigner les connaissances relatives au système banking.



La formation concerne les diplômés tchadiens des universités de Malaisie, qu’ils soient fonctionnaires ou non.