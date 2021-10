Tchad : les diplômes sans emploi annoncent des manifestations

Le Collectif des lauréats professionnels de l'éducation, en instance d'intégration à la fonction publique, a organisé un point de presse ce 14 octobre 2021. Le porte-parole Neuzilka Emmanuel, a estimé que le Tchad est « pris en otage par une famille, un club d’amis, un groupuscule et des individus malveillants ».



Il a réitéré les revendications des diplômes sans emploi et annonce des manifestations, en tenant pour responsable le Conseil Militaire de Transition de tout ce qui adviendra. Il reproche ceux-ci de pratiquer la division, l’injustice et de tirer à balles réelles sur de pauvres lauréats qui ne font que revendiquer leurs droits.



« Seuls ceux qui encouragent l’injustice sont écoutés et autorisés à tout », déplore Neuzilka Emmanuel. Il s’indigne de la situation de deux poids deux mesures, dans les intégrations, au détriment des diplômes sans emploi. Pour lui, les recrutements sont sélectifs et claniques.