Tchad : les diplômés sans emploi appellent à la transparence pour les 5000 intégrations

Neuzilka Emmanuel, porte-parole de ces jeunes diplômés au chômage, s'est exprimé sur la promesse des autorités de recruter 5000 jeunes à la fonction publique en 2022. "Le jeune président Mahamat Idriss Deby Itno a emboité le pas de son feu père en promettant d'intégrer 5000 jeunes à la fonction publique. Cette promesse n'est pas mauvaise en soi et ça témoigne bien de l'attention du chef de l'État à l'endroit des jeunes diplômés qui crient et gémissent dans la rue depuis une décennie", affirme-t-il.



Pour Neuzilka Emmanuel, les promesses ne se concrétisent jamais. "Promettre est une chose, la réalisation en est une autre", dit-il. Le porte-parole des diplômés estime que "le système est gangréné par des vieux insensibles qui ne regardent que leurs intérêts et jamais celui de la nation".



Les lauréats demandent au chef de l'État de concrétiser sa promesse dans la justice et la transparence en les impliquant dans le processus d'intégration dès à présent, afin d'éviter de tomber dans les préjugés. À ce jour, aucune commission n'est mise sur pied tandis qu'aucun acte administratif n'a été pris pour donner des orientations sur le processus de recrutement, déplorent les lauréats.



Neuzilka Emmanuel annonce la tenue du forum des diplômés sans emploi le 5 février 2022 à N'Djamena sur le thème : "diplômés tchadiens face aux défis de l'employabilité".