Tchad : les diplômés sans emploi appellent à manifester

Dans un communiqué de presse, la Plateforme des Diplômés en Instance d’Intégration à la Fonction Publique informe l’opinion nationale qu’elle a entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes, relatives au traitement des dossiers des diplômés en instance d’intégration.



« Suite à ces démarches, les engagements ont été pris par les autorités en charge du recrutement. Force est de constater que ces engagements manquent de clarification », peut-on lire. La Plateforme rappelle tout de même que ses membres ont été lésés dans les deux arrêtés d’intégration précédents.



En outre, « la Plateforme estime que le travail de la commission précédente est imbu d’insuffisances ». De ce fait, elle exhorte la commission actuelle à plus de transparence, et réclame sa participation à la vérification, avant la publication des arrêtés.



Enfin, la Plateforme des Diplômés en Instance d’Intégration à la Fonction Publique appelle tous les diplômés sans emploi, et les organisations sœurs dans les 23 provinces, à descendre dans la rue le 29 septembre, et le 1er octobre 2022, dès 06 heures pour des marches pacifiques.



Les itinéraires de ces marches seront communiqués ultérieurement, précise-t-on.