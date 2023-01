Tchad : les diplômés sans emploi du Logone Oriental plaident leur sort auprès d'une délégation du MPS

Une délégation du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) est arrivée le 15 janvier à Doba, la ville principale de la province du Logone Oriental. Les militants locaux ont accueilli chaleureusement la délégation. De diplômés sans emploi en ont profité pour lancer un appel d'alerte aux autorités pour qu'elles prennent en compte leurs demandes.



Le slogan "Diplômés, emploi pour les diplômés" a été utilisé pour exprimer leur demande. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du MPS, Me. Jean-Bernard Padaré, a reconnu que la situation des diplômés sans emploi de la province du Logone Oriental est préoccupante et a appelé les autorités administratives à prendre des mesures pour résoudre ce problème.



Me. Jean-Bernard Padaré, a déclaré à propos des diplômés sans emploi du Logone Oriental : "Nous attirons l'attention des autorités administratives afin qu'une solution pérenne, réelle et équitable soit apportée à notre jeunesse".