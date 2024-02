Tchad : les diplômés sans emploi intensifient leur combat avec un nouveau comité de crise

Dans un communiqué de presse diffusé le 11 février 2024, les diplômés sans emploi se sont réunis au lycée de Walia pour exprimer leur frustration face à l'inaction prolongée du bureau de la plateforme des diplômés sans emploi. Pour remédier à cette situation, un comité de crise a été créé pour prendre les rênes de la plateforme et défendre activement le droit à l'emploi dans la fonction publique pour tous les diplômés concernés.



Le communiqué, signé par le président du comité de crise, Yussuf Sumaye Yacub, et le secrétaire général, Douzané Gouara, révèle que depuis l'intégration des anciens membres du bureau dans la fonction publique, ceux-ci ont cessé de s'impliquer dans la lutte pour les droits des diplômés sans emploi. Malgré plusieurs tentatives de dialogue pour comprendre cette absence de communication, les efforts ont été infructueux.



Le comité de crise souhaite rappeler à la nation et à la communauté internationale que la plateforme des diplômés sans emploi continue de se battre pour l'intégration professionnelle de ses membres. Il appelle tous les diplômés sans emploi à se joindre à leur cause pour revendiquer leurs droits.