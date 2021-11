Tchad : les diplômés sans emploi veulent organiser leur propre forum

Venus en motocycles et à vélos, les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration ont répondu présent à cette occasion pour écouter les comptes rendus des différentes rencontres et démarches entamées pour leur intégration à la fonction publique depuis maintenant 15 ans.



À cette réunion, plusieurs points ont été abordés. Le coordonnateur Nanga Thierry a fait le bilan global des rencontres avec les autorités : "chers amis, nous avons rencontré nos autorités compétentes et voilà ce qui en sort ; le dossier est sur la table mais il y a un problème de liquidités qui se pose au niveau du trésor public. Ça ne nous arrange pas. S'il y a une malversation financière au niveau de l'État, ce n'est pas à nous lauréats de payer le prix de la mauvaise gestion".



Poursuivant son compte rendu, il informe que le bureau a été convié à une réunion pour laquelle les partenaires du Tchad souhaitent apporter une aide dans le recrutement de 2000 jeunes chômeurs dans trois ministres à savoir : l'éducation, la santé publique et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour 12 mois avant d'être reversés à l'État à l'issue de cette période. Pendant ce temps, des épargnes seront faites et versées aux jeunes comme un droit social. Cependant, le gouverneur veut tester 510 jeunes avant de prendre le reste, ce qui suscite des vives réactions.



Le bureau, après réflexion, a décidé de ne pas attendre en croisant les bras. Il propose à la base l'idée de tenir un forum, Et avec tous les jeunes diplômés sans emploi de la capitale et ceux qui sont en province pour discuter de tout les maux qui minent la jeunesse, et débattre de tous les thèmes qui seront initiés par un comité.



Les lauréats professionnels ont unanimement salué l'initiative et ont adhéré sans attendre. Ce forum sera, selon les lauréats, une occasion de brassage avec les jeunes venant des provinces et ceux de la capitale, mais aussi de rencontre avec les partenaires sociaux du Tchad qui prendront part à cette assise. Cela sera également l'occasion pour les lauréats de montrer leur engagement et leur détermination envers les partenaires à faire les premiers pas. À l'issue de ce forum qui durera deux jours, des recommandations orales et écrites seront transmises aux différents ministères et aux partenaires du Tchad.



À la fin de la réunion, une collecte de fonds a été lancée pour le grand forum. Un pré-forum se tiendra au courant de la semaine pour faire ressortir les thèmes à débattre. Tout cela a pour objectif de trouver des solutions à la problématique de l'emploi des jeunes, en prévision du dialogue national inclusif.