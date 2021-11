Tchad : les directeurs d´écoles de la province du Ouaddaï en conclave

Le ministère de l´Education nationale et de la Promotion civique, avec l´appui technique et financier de l´UNESCO, antenne du Tchad, organise depuis ce mardi 16 novembre 2021, un atelier de formation au profit des directeurs et directrices d´écoles du Ouaddaï. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le délégué provincial de l´Education nationale du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye.



L'objectif de cette formation vise à renforcer les capacités des directeurs d´écoles, dans le domaine de la gestion de la classe. Au total, 100 participants venus des départements de Djourfal-Ahmar et Oura, prennent part à cet atelier de quatre jours. Dans son intervention de circonstance, le responsable du Centre de formation continue (CFC) d´Abéché, Abdelrahim Mahamat Senoussi, s'est réjoui du choix d´Abéché pour abriter ces assis importants pour les enseignants. Il a ensuite demandé aux bénéficiaires de la formation d'être assidus afin de bien cerner les thématiques.



Le représentant de l´UNESCO, Mahob François Narcisse, a précisé que l´UNESCO est un partenaire crédible du gouvernement de la République du Tchad en matière d'éducation. C’est dans ce cadre qu’elle renforce les compétences des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique et aussi de l´éducation de l´alphabétisation de base non formelle. Par ailleurs, Mahob François Narcisse a dit que le processus avait été amorcé en 2019, avec la formation des inspecteurs des IPP et bien d'autres. Et ces formations ont été perturbées avec l´apparition de la pandémie du Covid-19.



Lançant les travaux de l’atelier, le délégué provincial de l’Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye, a rappelé que le gouvernement du Tchad et ses partenaires font de la formation des enseignants, leur priorité. C'est ce qui justifie la tenue des assises d´Abéché. Le délégué a exhorté les participants d'être attentifs et participatifs, afin de bénéficier de toutes les notions qui leur seront transmises.

Il faut noter que cette formation se déroule sur deux sites de formation au même moment, à Abéché et à Adré.