Tchad : les districts de santé du Ouaddai s'approprient le système d'information sanitaire

Selon les organisateurs, l'atelier a pour objectif d'emmener les participants à comprendre les procédures de collecte d'informations sanitaires. Mais aussi à faire une revue des outils de consultation de première échelle utilisés dans les centres de santé, les outils de transmission en usage dans les formations hospitalières et enfin de présenter la structure des indicateurs et leur migration dans les cadres d'analyse échelonnés et mettre à niveau les points focaux.



En ouvrant les travaux, le délégué provincial de la santé du Ouaddai, Dr Abdelmahmou Chêne a précisé que e système d'information sanitaire est un catalyseur clé de la performance de tout système de santé. Il revient à admettre que l'accès à l'information sanitaire correcte, exploitable et fiable fournie par les sources autorisées et son exploitation renforce le système de santé.



Poursuivant son intervention, il a souligné que "la prestation des services de santé efficace découle de la fourniture d'une bonne information sanitaire". Raison pour laquelle il a exhorté les participants à ces assises à "suivre avec attention ladite formation qui va renforcer leurs compétences en SIS par l'assimilation des outils du système d'information sanitaire".



Le directeur des statistiques et du système d'information sanitaire du ministère de la Santé et de la Solidarité nationale, Bassoumda Poidinguem a révélé pour sa part que "l'information sanitaire doit être la remontée de base et pour ce faire, les responsables des centres de santé sont mieux placés pour l'exercice de cette tâche".



L'atelier s'étale sur quatre jours et voit la participation d'une quinzaine de responsables des centres de santé venus des quatre districts sanitaires du Ouaddai.