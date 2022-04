Tchad : les domiciles de deux avocats perquisitionnés manu militari

Dans la nuit du 29 avril 2022 aux environs de 23 heures, des militaires se sont présentés au domicile de maître Sangnodi Christophe sans toutefois se présenter ni indiquer le motif de la "perquisition". À l'issue de leur fouille du domicile, rien n'a été trouvé. Une scène identique s'est produite au domicile de maître Rassemadji Mouguena.



Maître Djerandi Laguerre qualifie ces actes de violations flagrantes des droits de l’Homme. Il exige que la lumière soit faite et demande à ce que les forces de défense et de sécurité qui ont fait ces descentes soient identifiées.



À ce jour, les raisons exactes des fouilles sont inconnues. "Cette façon d'humilier les citoyens, de se mettre en marge de la loi et de faire les choses comme bon leur semble doit cesser", affirme maître Djerandi Laguerre.



Une perquisition doit en principe obéir à la loi et se dérouler à des heures précises, avec une autorisation et dans les normes.



"Ces actes de forces de défense et de sécurité, à une heure indue, mettent ainsi en danger la tranquillité et la sécurité des paisibles citoyens", déplore le bâtonnier.



Maître Djerandi Laguerre annonce la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour aviser des actions à entreprendre.