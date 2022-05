Tchad : les douanes annoncent le déploiement de SYDONIA sur le site pilote de l'aéroport

La nouvelle version de Sydonia World qui sera déployée dans les bureaux des douanes permettra d'établir les manifestes et déclarations en ligne, puis de les transmettre en version électronique au bureau des douanes compétent, gage de facilitation du commerce légal, explique Ali Timan.



Cette version sera accompagnée dans son déploiement d'un nouveau cadre juridique. Elle permettra la mise en oeuvre des nouvelles procédures et techniques douanières permettant la facilitation des échanges.



Les services des douanes procèderont à des journées d'échanges et de sensibilisation sur le processus d'automatisation des douanes.