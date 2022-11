Tchad : les douanes ont mobilisé 182,57 milliards Fcfa en 11 mois

À sa prise de service le 23 Juin 2022, Abdoulaye Tahiro Dabou dit avoir "hérité d'une Administration engagée résolument vers des chantiers à la fois ambitieux et réalistes avec comme point de mire un objectif de 194 012 181 649 FCFA fixé par la Loi des Finances 2022".



À ladite date, les réalisations se chiffraient à 91 970 885 080 FCFA, soit un taux de réalisation de 47,40 %.



Il ressortait un objectif à réaliser de 102 041 296 569 FCFA, nécessitant la mise en œuvre des mesures conséquentes et ce, par une approche inclusive.



À la date du 25 novembre 2022, la Direction générale des douanes a mobilisé 182 575 353 830 FCFA, soit un taux de réalisation de 94,11% par rapport à l'objectif assigné.



"Cette performance résulte aussi bien d'une impulsion des projets réalisés, de l'application stricte des lois et règlements en vigueur que de l'appropriation des mesures prises et surtout du sursaut de tous les agents à tous les niveaux", se félicite Abdoulaye Tahiro Dabou.