Tchad : les douanes visent une "collecte optimale des recettes" avec un "changement conscient"

"La douane a introduit un changement conscient et réfléchi en son sein en vue d'améliorer ses services, la qualité de son personnel et sa relation avec ses partenaires pour atteindre une collecte optimale des recettes", a assuré ce 5 mai Ali Timan, directeur général des douanes et droits indirects.



Annonçant le lancement du programme informatique SYDONIA WORLD sur le site pilote de l'aéroport de N'Djamena, Ali Timan a souligné que les changements ne se feront pas sans heurts. "Le civisme fiscal doit être une composante fondamentale pour la réussite de la réforme douanière", a-t-il dit.



L'objectif pour l'administration est de parvenir à une autonomisation de toutes les procédures de dédouanement et de tous les régimes douaniers, avec une capacité de contrôle intégrée, de traitement des déclarations, de sélectivité, de comptabilité et de calcul automatisé des droits et taxes.