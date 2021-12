Tchad : les douches des facultés universitaires manquent d'entretien

En plus du manque criard des bus de transport, de la bibliothèque et bien d'autres infrastructures, les étudiants de la capitale Ndjamena, font face à des toilettes sans entretien depuis des années. Pourtant, tout peut manquer mais pas les toilettes, compte tenu de l’amer constat fait pendant une tournée dans les différentes facultés.



À l'entrée des toilettes, ce sont des odeurs désagréables qui accueillent, et qui provoquent de vomissements, si l'on est fragile. Du campus universitaire de Toukra, à la faculté d'Ardep Djoumbal, en passant par la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha, ce sont les mêmes difficultés rencontrées. Des bouteilles en plastique, qui jonchent les douches, semblables à un tas d'ordures. Des excréments humains bouchant ainsi les toilettes inutilisables par les étudiants, en raison du manque d'entretien par les responsables universitaires.



Selon quelques étudiants rencontrés dans les couloirs, « ces toilettes n'existent que de nom, il n'y a pas d'entretien parce qu'il faut en permanence l'électricité pour le fonctionnement. Et même s'il y a de l'énergie, il faut assurer la propriété des lieux. D'ailleurs, bon nombre d’étudiants préfèrent les toilettes des quartiers environnants, dans une défécation à l'air libre ». Contacté par téléphone, le secrétaire général de l'Union Nationale des Étudiants Tchadiens (UNET), Barkaï indique avoir demandé à la mairie de les aider, mais sans suite.



« L’environnement des toilettes universitaires est favorable aux microbes, sources de plusieurs maladies », regrette-t-il. Un appel est donc lancé au gouvernement en vue de curer les toilettes et de mettre à la disposition de l'UNET, des techniciens de surface pour assurer la propreté au sein des différentes facultés.