TCHAD

Tchad : les droits de l'Homme expliqués aux forces de sécurité du Ouaddaï

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 8 Novembre 2022

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure (FSI), le Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, en partenariat avec le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration et le ministère de la Justice chargé des droits humains, organise depuis ce 8 novembre 2022 à Abéché, un atelier de formation des officiers des forces de sécurité intérieure et de la police judiciaire sur le thème : "les droits de l'Homme et le maintien de l'ordre au Tchad".