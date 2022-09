Tchad : les eaux pluviales ne sont pas une menace mais une opportunité

La pluie est un phénomène naturel dont on ne peut se passer au Tchad. Ce phénomène naturel, avec ses impacts négatifs ou positifs, dépend des aléas climatiques dans un continent, un pays et ses villes. L'abondance des pluies est en l’occurrence une bonne chose sous l'angle agricole, et devient un mal, quand il y a l'inondation.



C'est le cas vécu dans la capitale Ndjamena actuellement. Commencée tard au mois de juillet, la saison des pluies de l'année agricole 2022 a enregistré de grosses pluies, causant l'inondation. Des quartiers, des arrondissements et des villages sont sous les eaux pluviales.



Poussant ainsi bon nombre de familles à quitter leurs demeures respectives, afin de se réfugier dans les structures étatiques comme : les établissements scolaires et certaines églises en provinces. L'inondation à Ndjamena est surtout une question d'organisation et de savoir-faire qui manquent aux différentes autorités, jusqu'au sommet de l'État.



L'absence de canaux de drainage, dans la ville capitale, est la cause de ces problèmes. Les eaux non drainées se déversent dans les concessions, les rues et occupent certaines voies publiques. Cependant, ces eaux pluviales ne sont-elles pas une opportunité ? Les eaux de pluies sont une opportunité si et seulement si elles sont bien canalisées vers les bassins de rétention.



Ces bassins de rétention serviront aux populations riveraines, afin de pratiquer le maraîchage. L'autre avantage, les eaux pluviales bien canalisées, hors de la ville, peuvent être un avantage pour résoudre l'épineux conflit entre agriculteurs et éleveurs qui fait des victimes chaque jour.



Le Tchad étant un pays dont l'économie repose sur l'agriculture et l'élevage, peut déjà prendre son envol. Pourtant, ce ne sont pas les ressources financières et humaines qui manquent. On ne devrait pas se lamenter pour quoi que ce soit. Cela dit, il importe que les futurs dirigeants du Tchad survolent leurs intérêts égoïstes, afin de regarder l'intérêt national. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pour le développement durable.



Les eaux pluviales seront toujours un problème tant qu'il n'y aura pas une bonne politique d'urbanisation et d'assainissement. Les eaux de pluies sont donc une opportunité et la solution à plusieurs difficultés.