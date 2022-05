Tchad : les élèves d’Abéché sensibilisés par ADEHUS sur les VBG

Dans le cadre de ses activités, l’ONG nationale, Action Africaine pour le développement humanitaire et social (ADEHUS), a organisé ce jeudi 12 mai 2022, à l´intention des élèves du lycée Sultan Mahamat Ourada II, sis au quartier Torodona, dans le 2ème arrondissement, une conférence-débat sur le thème : les violences faites aux femmes.



C'était en présence des responsables de l´établissement, du corps enseignant et des élèves. Cette conférence-débat consiste à sensibiliser les élèves en vue de lutter contre toutes les formes de violence. Ils étaient nombreux à prendre part à cette conférence. A cette occasion, les élèves ont bénéficié des notions sur les causes et les conséquences des différentes formes de violence.



Les intervenants se sont focalisés beaucoup plus sur les facteurs déclencheurs de ce genre qui prend de l'ampleur sur la gent féminine. Pour eux, la plupart de ces violences sont exercées par les proches de ces derniers. C'est pourquoi les panelistes ont exhorté les élèves de bien cerner, afin de véhiculer à la base. Au cours de cette conférence-débat, l’assistance a eu droit à poser quelques questions liées au thème.



Selon le président provincial de l’ONG ADEHUS du Ouaddaï, Hamza Mahamat Haroun, cette activité permettra aux élèves de connaître les différentes formes de violence, afin d'apporter leur contribution dans la lutte contre les VBG (Violences Basées sur le Genre). Il profité de l’occasion pour annoncer d’autres activités qui seront organisées dans les jours à venir. Hamza Mahamat Haroun a enfin sollicité le concours de tous, pour mieux mener les activités de son organisation dans le Ouaddaï.



Au nom de l’administration du lycée Sultan Mahamat Ourada II, le censeur Allafi a exprimé sa reconnaissance aux membres de l’ADEHUS, pour le choix porté à son établissement afin de sensibiliser les élèves sur les notions des violences faites aux femmes. Il faut noter qu'à la fin de cette conférence-débat, les conférenciers ont organisé un jeu de questions-réponses, suivi de la remise des cadeaux à ceux qui ont apporté des réponses appropriées.