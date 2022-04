Tchad : les élèves de l’ENS rejettent le concours de la fonction publique

Les élèves de l'École normale supérieure (ENS) soutiennent les lauréats professionnels de l'éducation. C’est dans les locaux de l'ENS que les élèves ont animé une conférence de presse. Ils apportent leur soutien sans faille aux lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique. Un point de presse animé par DJEKILLAMBER VICTOIRE, secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens, section ENS.



La décision d’organiser un concours d’entrée à la fonction publique continue de faire couler beaucoup d'encre dans les milieux jeunes.



« Nous qualifions cette décision d’escroquerie pyramidale et de distraction inutile », affirment les élèves de l’ENS. Ils exigent l’annulation pure et simple de cette décision, l'intégration immédiate de tous les lauréats professionnels de l'éducation en général et en particulier le lancement du processus d'intégration des élèves fonctionnaires en cours de formation.



Les élèves de l’ENS disent apporter leur soutien aux lauréats et appellent à la mobilisation aux côtés du collectif pour leurs futures actions.



Un délai d'une semaine est accordé au gouvernement pour reconsidérer sa position afin de trouver une solution favorable et urgente.