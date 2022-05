Tchad : les élèves de l’ENS sur les traces des lauréats professionnels

Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Ndjamena ont animé ce 11 mai 2022, un point de presse au sein de cette institution. Il portait sur les revendications des meilleures conditions d'études, allant dans le sens de l'excellence et le professionnalisme des étudiants.

Ce point de presse était animé par le secrétaire exécutif de l'UNET-ENS-Ndjamena, Djekillamber Victoire.



A cette occasion, il a évoqué les recommandations faites par le bureau exécutif de l'UNET-ENS-Ndjamena en date du 08 février au ministre de l'Enseignement supérieur et au Premier ministre, qui sont restées sans suite ; la demande d'audience adressée au ministre de l'Enseignement supérieur pour lui présenter nos conditions d'études, qui est restée une lettre morte ; le point de presse du bureau national en date du 24 février 2022, relatif à l'amélioration de nos conditions d'études ».



Le bureau tient à rappeler une fois de plus le gouvernement de transition sur les situations que traversent les étudiants de l'Ecole normale supérieure de Ndjamena et demande ce qui suit : la restauration des stages d'observation en deuxième année ; l'annulation pure et simple de l'arrêté numéro 612/2017 portant inscription des élèves de l'ENS; la restauration immédiate et sans condition de la bourse des étudiants de l'Ecole normale supérieure au Tchad, comme clairement défini par le décret 686/PR/PM/MESRI du 31 octobre 2016 dans son article 1, qui stipule que cette mesure de suspension de la bourse accordée aux étudiants ne s'applique pas aux étudiants des facultés de médecine et ceux des écoles nationales professionnelles ayant le statut de fonctionnaire-élèves et élèves-fonctionnaires.



En effet, l'élève fonctionnaire perçoit des allocations de bourse dont le taux est fixé par le décret pris en conseil des ministres. La réduction des frais d'inscription à 100 000 francs pour les normaliens de DIPES, CAENF, CEPEP et régime spécial, et 200 000 francs pour les Master.



De tout ce qui précède, le bureau exécutif tient à informer qu'un moratoire d'une semaine est accordé au gouvernement du Conseil Militaire de Transition, afin de se prononcer sur les revendications. Passé ce délai, une marche de grande envergure sur l'ensemble du territoire sera organisée pour réclamer les droits.



Le gouvernement actuel a donc intérêt à restaurer les meilleures conditions d'études afin d'éviter des formations sans pratique, selon le secrétaire exécutif de l'UNET-Ens-Ndjamena, Djekillamber Victoire.