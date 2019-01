Tchad : les éleveurs appelés à vacciner le bétail

Le ministre de l'élevage et des Productions animales, Gayang Souaré a effectué une tournée dans cinq provinces du Tchad où il a appelé les éleveurs à faire vacciner le bétail et les techniciens à se mettre au travail. "Il y va de la santé du cheptel tchadien", a-t-il insisté.



Après le lancement de la campagne contre la péripneumonie bovine et la peste des petits ruminants à Am Djarass, dans l'Ennedi Est, le ministre a mené une large sensibilisation au Guéra, au Hadjar Lamis et au Kanem pour s'imprégner des difficultés de tous les acteurs, agents techniques locaux et organisations professionnelles de l'élevage.



Parmi les difficultés évoquées par les acteurs de l'élevage, il y a l'insuffisance d'agents qualifiés et des moyens logistiques. Le ministère de l'Elevage prévoit d'apporter des réponses dans les prochains jours pour combler l'insuffisance du personnel.



L'Organisation mondiale de la santé animale prévoit l'éradication de la peste des ruminants à l'horizon 2030. Le Tchad s'est engagé à son éradication d'ici 2025. "L'éradication de la peste des petits ruminants s'inscrit dans une stratégie globale au niveau mondiale et le Tchad s'est inscrit dedans. Nous au Tchad, nous avons adopté notre stratégie pour l'éradiquer en 2025. Nous invitons les éleveurs à sortir massivement pour vacciner le bétail. Il y va de l'intérêt des éleveurs et du pays en général. Nous avons échangé avec les services déconcentrés et avons identifiés les dysfonctionnements. Nous avons apporté des correctifs nécessaires. Ça nous a permis de connaitre les besoins réels des éleveurs et des organisations professionnelles du secteur. Là également, nous avons un plan de réponse pour répondre aux besoins des populations. Les préoccupations des éleveurs sont prises en compte par l'un de nos projets, le PRAPS et il y a un plan de réponse à toutes les doléances des éleveurs. Les efforts sont en train d'être faits. Le gouvernement essayera de répondre à d'autres doléances. Les besoins sont immenses et tout d'un coup ça va être difficile. Nous essayons de faire autant pour satisfaire les besoins des éleveurs", d'après le ministre de l'Elevage et des Productions animales.



La sensibilisation des acteurs a également porter sur la lutte contre les feux de brousse. "Cette année la pluviométrie a été clémente et le pâturage abondant", a expliqué le ministre Gayang Souare.



Par ailleurs, les autorités administratives ont été appelées à l'antiipation afin d'éviter les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Le gouverneur et le comité de gestion des crises pastorales ont assuré de leur engagement à faire face à d'éventuels conflits.