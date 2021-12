Tchad : les éleveurs et agriculteurs réunis au Lac Wey pour consolider la paix

Une journée d'information et de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique a eu lieu le 2 décembre dans la sous préfecture de Déli, à l'initiative du préfet du département du Lac Wey, Mbaïram Alladoum.



La rencontre a groupé les éleveurs et les agriculteurs afin d'évoquer les maux qui minent la cohabitation pacifique. Elle a été lancée par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane.



"La consolidation de la paix et la cohésion fraternelle doivent demeure nos soucis cardinaux. La paix et la sécurité, il s'agit des conditions premières de notre existence. La vie humaine est sacrée. Il est de notre devoir de la protéger", a déclaré le préfet du département du Lac Wey, Mbaïram Alladoum.



Selon le gouverneur Bachar Ali Souleymane, les autorités administratives et les chefs traditionnels doivent s'assumer pour prévenir ces conflits et les gérer en toute impartialité.



Le gouverneur qui a salué la tenue de cette rencontre a prévenu que tous ceux qui tenteront de mettre à mal la paix et le vivre ensemble subiront la rigueur de la Loi.