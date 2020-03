Tchad : les élites de Lamé déterminées à tirer leur localité vers le haut

Le cadre de réflexion et d'action des élites de la sous-préfecture de Lamé (CRAESOL), a lancé officiellement ses activités ce samedi dans ladite sous-préfecture. C'est à travers une cérémonie présidée par le sous-préfet de Lamé, Brahim Issa Hamit, en présence du chef de canton de Lamé Naguissou Florentin et de plusieurs filles et fils de cette sous-préfecture que les activités sont lancées.



Les élites de Lamé s'engagent à travers ce cadre à lutter contre le sous-développement, les divisions ethniques, les conflits de tout genre et l'insécurité qui gangrène et appauvri cette zone, a précisé le coordonnateur de CRAESOL, Harmy Vainao.



La guerre des élites de Lamé va également contre l'alcoolisme, la délinquance juvénile, la dépravation des mœurs, des us et coutumes.



Pour le sous-préfet de Lamé, cette association a intérêt à apporter à travers ses actions une bouffée d'oxygène à leur localité qui peine à prendre son envol.