TCHAD

Tchad : les émissions d'une radio suspendues pour incitation à la haine et à la sédition

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Mars 2022

La Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA) a annoncé le 10 mars la suspension pour un mois des émissions interactives et des débats sur les antennes de la radio Lotiko pour violation flagrante des principes d'objectivité et de neutralité, incitation à la violence, à la haine, à la sédition et atteinte à l'ordre public.