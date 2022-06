Tchad : les employés de PetroChad/Glencore saluent l'implication du PCMT pour leurs acquis sociaux

Le délégué du personnel de Petrochad Mangara succursale, Madi Goni Béchir, explique que le président de la République a été saisi afin de "lever l'équivoque autour du paiement des acquis sociaux légaux et intangibles qui sont d'ailleurs des coûts pétroliers récupérables en vertu du contrat de partage de production".



Il exprime ses remerciements et sa reconnaissance au président du Conseil militaire de transition qui a pris une décision afin de solder les acquis sociaux. "Nous saluons votre esprit de patriotisme et le sens de responsabilité dans la gestion de ce conflit collectif avec notre employeur. Vous avez réagi promptement en écoutant notre cri d'alarme et en faisant respecter les textes et règlementations en vigueur", affirme Madi Goni Béchir.