Tchad : les enfants au volant des motos, un danger potentiel pour tous

Conduire une moto comporte de nombreux risques, surtout pour les enfants. Les motos sont conçues pour des conducteurs adultes.



Les enfants ont souvent du mal à atteindre les commandes, et à contrôler adéquatement une moto, ce qui les rend plus susceptibles de perdre le contrôle. Ils n'ont généralement pas l'expérience de conduite nécessaire pour anticiper les situations dangereuses, et y réagir correctement sur une moto.



À N'Djamena, certains conducteurs louent leurs motos à des personnes sans discernement. Cette pratique pousse les enfants à vouloir louer une moto pour errer imprudemment sur les routes, souvent avec un ou deux camarades en passagers.



Dans l'idée de prouver à leurs amis qu'ils savent conduire, ils roulent à toute allure, violant inconsciemment le code de la route. En cas d'accident, les enfants sont plus susceptibles de subir des blessures graves, voire mortelles, en raison de leur taille et de leur faiblesse physique.



Dans la plupart des pays, il est interdit aux enfants de conduire une moto sur la voie publique, sans permis de conduire, approprié. Les capacités de coordination, de réflexes et de force physique des enfants, sont moins développées, les rendant plus vulnérables aux accidents.



Pour ces raisons, il est fortement déconseillé de laisser les enfants conduire une moto. La sécurité doit être la priorité numéro un. Si les parents souhaitent que leurs enfants apprennent à conduire une moto, il est préférable de les inscrire à des cours de conduite encadrés par des instructeurs qualifiés, sur des sites sécurisés et adaptés.