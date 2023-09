Tchad : les enfants sont moins bien éduqués qu'auparavant

La question de l'éducation des enfants suscite un débat controversé. Lorsque l'on évoque le fait que les enfants sont moins bien éduqués, cela peut déclencher des réactions hostiles. Il est essentiel de comprendre qu'il n'existe pas de système éducatif parfait ni d'enfance idéale.



Malheureusement, il y a des parents qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités parentales, et cela se reflète dans l'éducation de leurs enfants. De nos jours, il est fréquent de constater que les enfants manquent de respect envers leurs aînés et leurs enseignants, un phénomène qui préoccupe grandement.



Face à cette réalité inquiétante, certains parents tentent de se soustraire à leur responsabilité en pensant que l'école pourra mieux éduquer leurs enfants. Cependant, c'est une fuite de responsabilité. L'État met en place des infrastructures scolaires et des centres de rééducation, mais la première mission de l'éducation incombe aux parents.



Les parents doivent inculquer à leurs enfants les valeurs de politesse et de respect en société. Il est regrettable de constater que de nombreux enfants manquent de respect envers les personnes âgées. Cependant, il faut se rappeler que les enfants imitent ce qu'ils voient au sein de leur famille. De nombreux observateurs estiment que les enfants d'aujourd'hui sont en quelque sorte "nés mal éduqués".



À N'Djamena, la capitale tchadienne, de nombreux parents n'ont pas le temps de communiquer ou de conseiller leurs enfants. Certains parents sont préoccupés par la lutte pour la survie, tandis que d'autres sont accablés par la pauvreté ou la dépendance à l'alcool, les empêchant de consacrer du temps à leurs enfants.



Il est regrettable de constater que l'éducation des enfants est négligée, car ils sont l'avenir de la nation. L'échec de l'éducation d'un enfant a des répercussions sur l'ensemble de la société. La sagesse tirée des écritures saintes nous rappelle qu'il faut enseigner à l'enfant le chemin à suivre, et il ne s'en éloignera pas lorsqu'il sera adulte.



Il est temps que cette sagesse serve d'exemple à de nombreux parents. Malheureusement, le phénomène des enfants mal éduqués semble prendre de l'ampleur.