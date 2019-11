Tchad : les enfants vont "célébrer leurs droits" le 20 novembre 2019

Le Tchad célèbrera le 20 novembre prochain le 30ème anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'annonce a été faite ce samedi matin à la maison des médias par l'Unicef et le directeur général du ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale.



Le chef de communication d'Unicef Tchad, Christophe Verhellen a indiqué que "la semaine à venir est une semaine importante pour les enfants du Tchad parce que c'est une semaine où ils peuvent célébrer leurs droits."



Le Tchad a ratifié ladite convention le 2 octobre 1990. Au cours des 30 ans d'existence de la convention, la vie de millions d'enfants a été améliorée grâce à son application et à la réalisation progressive des droits énoncés dans cette même convention et dans ses protocoles facultatifs.



"C'est le moment de prendre des mesures audacieuses pour veiller à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compter et pour aider chaque enfant à atteindre son plein potentiel", a souligné Christophe Verhellen.



Au titre de cette convention, les Etats ont reconnu que les enfants du monde entier sont détenteurs des droits inhérents à la dignité humaine de tous les peuples et qu'ils ont droit à des protections et des garanties spéciales.



Le bureau de l'Unicef au Tchad, en collaboration avec ses partenaires du gouvernement et de la société civile, organisera une série d'activités sur toute l'étendue du territoire tchadien à partir du 20 novembre 2019. Ces activités visent à informer le public sur l'importance des droits des enfants et à rappeler à chacun ses propres devoirs par rapport à la convention et aux droits de chaque enfant au Tchad.



"C'est une célébration où le gouvernement et le peuple tchadien se donnent la main pour célébrer les droits des enfants. C'est le célébration des enfants tchadiens, la célébration des droits des enfants tchadiens", a précisé le chef de communication d'Unicef Tchad, Christophe Verhellen.