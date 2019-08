Tchad : les engagements prometteurs de l'ex-PM Nadingar en faveur du foot

L'ancien chef du gouvernement Emmanuel Nadingar est investi dans la promotion du sport et l’émergence de futurs champions. Pour le championnat de football de la ligue départementale de la Nya qui s'est achevé ce dimanche 4 août 2019 au terrain de l'école du centre de la ville de Bébédja, Emmanuel Nadingar a mis à la disposition de la ligue un trophée d'une valeur de 100.000 FCFA, un chrono, un sifflet, 12 ballons de football, 5 ballons de volley-ball, 5 ballons de basket-ball, 4 ballons de hand ball, 19 maillots, 2 paires de filets grands formats, un maillot d'arbitre, 18 paires de bottines, 12 médailles en or et 12 médailles en argent.



Il a encouragé les jeunes sportifs à redoubler d'efforts en soulignant que le football dans le département de la Nya à fait ses preuves sur le plan national et international, citant au passage AS COPGAD en 2005, 2006, 2008 et AS Clando en 2013.



Les exemples de Casimir Ninga et de Marius Mouandilmadji, fils de la province évoluant en Europe, n'ont pas été perdus de vue.



"L'avenir du football du pays est dans le département de la Nya", a-t-il souligné. "Je suis prêt à encourager même 100 fois ces genres d'initiatives", a indiqué Emmanuel Nadingar qui réitère sa position aux côtés de la jeunesse de la Nya, promettant de l'aider à la faire émerger afin d'encourager les jeunes talents, "pourvu que cette jeunesse sache où elle va".



Ce fut l'occasion tout indiquée pour le président de la ligue départementale, Doumsangar Nadjilemgoto, le secrétaire général provincial de la ligue, Mbaïréta Emmanuel et le maire de la ville de Bébédja, Maïna Norbert de relayer unanimement et successivement, la voix de la jeunesse du département de la Nya. Celle-ci souhaite être soutenue dans ses activités et demande à l'ex-premier ministre Emmanuel Nadingar de plaider après du chef de l'État pour la construction d'un stade omnisports ou d'un terrain de football bien aménagé.



En réponse, l'ex-premier ministre a déclaré prendre en compte la mission qui lui a été confiée et promet de l'assumer.



Pour terminer ses propos, Emmanuel Nadingar à répété trois fois cette phrase : "Aidez moi à vous aider".