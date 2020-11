Tchad : les enlèvements contre rançon, "une nouvelle forme de terrorisme"

L'association décide de ne plus rester indifférente, et compte sur la fougue de la jeunesse pour pallier à "l'absence de l'autorité de l'État" et passer à "l'autodéfense communautaire", explique Rodrigue Deuba Tchoke.



La campagne vise à contribuer à la réduction de la criminalité transfrontalière et mettre fin aux prises d'otages contre rançon. L'association lance un appel aux acteurs de la société civile, aux organisations humanitaires et non gouvernementales, aux artistes, aux avocats et aux personnes de bonne volonté : "Qu'ils nous rejoignent pour qu'ensemble, nous formions une coalition pour sensibiliser et faire un plaidoyer pour mettre fin a ces drames qui se déroulent sous nos yeux".



"Dans nos villages, nos parents ne peuvent plus aller librement au champ ; certains pères de famille ne dorment plus dans leur case au risque d'être kidnappés par les malfrats armés jusqu'aux dents", relève Rodrigue Deuba Tchoke.



La campagne débute par la vente de T-shirts avec des messages évocateurs tels que « Plus jamais ça ! » et « Non aux enlèvements contre rançon ».