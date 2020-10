Tchad : les enseignants à l'honneur, dans un contexte de revendications

Les enseignants du Tchad à l'instar de ceux du monde entier célèbrent ce lundi une Journée mondiale qui leur est dédiée. À Dagana, dans le département de Hadjer Lamis, une cérémonie a eu lieu ce matin à l'école du centre de Massakory, en présence de plusieurs enseignants et militants du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET).



Plusieurs recommandations ont été formulées par les enseignants, notamment le versement des frais de transport de 2016 à 2019, le versement des primes de l'ENI 2015, l'implantation des directeurs et maîtres chargés de cours de CM2 dans les commissions de suivi pour le passage en 6ème, la construction de locaux pour l'ENI et le lycée technique commercial de Massakory, la signature des demandes d'autorisations d'études aux enseignants ayant remplis les critères et l'installation dans les établissements de kits de lavage des mains et des masques de protection.