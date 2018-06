Tchad : les enseignants chercheurs appellent à la levée de la grève

Le chargé de communication du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur (SYNECS) appelle, dans un communiqué de presse rendu ce lundi, à la reprise de toutes les activités académiques dès demain dans toutes les structures de l'enseignement supérieur du Tchad.



Il annonce la suspension de la participation du syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur à la plateforme syndicale revendicative.



Si le départ du SYNECS se confirme, c’est un coup dur porté à la plateforme syndicale revendicative qui se verrait privée d’une corporation syndicale très importante. La plateforme syndicale revendicative tente de faire plier le gouvernement face à leur revendication consistant à exiger le rétablissement des salaires coupés des fonctionnaires. Une cacophonie semble entourer le SYNECS qui paraît plus que jamais divisé.



Les revendications du SYNECS figurant dans l’accord du 12 mars dernier ont été entièrement satisfaites à l’issue d’une rencontre hier entre le bureau syndical et les autorités au Palais présidentiel.