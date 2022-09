Tchad : les enseignants-chercheurs de l'INSPEM initiés à l'enseignement à distance

La cérémonie a été dirigée par le directeur des ressources humaines du ministère du Pétrole et de l'Énergie, Abdoulaye Saleh Bakaï.



Le directeur général de l' INSPEM, Dr. Albelhamid Ahmat Ali, a expliqué que les institutions du Tchad sont en manque d'enseignants permanents en nombre suffisant devant couvrir l'essentiel des ses enseignements. Les institutions font souvent appel aux enseignants missionnaires et aux vacataires pour combler le vide.



Dr. Albelhamid Ahmat Ali affirme qu'il n'y a point d'alternative pour rompre avec cette situation en dehors de la numérisation de tous les cours. Ce qui permet de les rendre disponibles aux étudiants avant même leur déroulement et les affranchir ainsi de la prise des cours dictés de manière très archaïques.



À la fin de la cérémonie, les récipiendaires ont formulé quelques recommandations aux acteurs concernés à savoir : la direction générale de l'INSPEM, les ministères de tutelle (enseignement supérieur et pétrole) et le centre de formation Technidev.