Tchad : les enseignants-chercheurs de l'Université de Pala lancent un préavis de grève

Les enseignants-chercheurs de la section SYNECS de l'Université de Pala se sont réunis vendredi 11 décembre pour examiner la situation du non-paiement des primes d'octobre et novembre 2020.



Ils donnent un préavis de grève de trois jours qui prend effet à compter du 12 décembre 2020.



Selon le secrétaire général de la section syndicale, Klamadji Moussa Ngarena, jusqu'à ce jour, les primes des mois d'octobre et de novembre 2020 n'ont pas été payées pour des raisons non élucidées.



"Devant cette situation qui n'a que trop duré, les enseignants se disent indignés et interpellent les autorités en charge des finances à prendre toutes leurs responsabilités afin d'éviter ce genre de retard très préjudiciable pour la bonne marche des activités d'enseignement et de recherche", déclare Klamadji Moussa Ngarena.