Tchad : les enseignants-chercheurs menacent de tout suspendre dès lundi prochain

Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) proroge son préavis de grève jusqu'au vendredi 18 décembre à la dernière heure, suite à une "certaine manifestation de la bonne volonté du Gouvernement à vouloir régulariser la situation des arriérés dans les institutions du supérieur".Les revendications des enseignants-chercheurs portent sur le paiement de deux à trois mois d'arriérés de salaires, primes et indemnités."Passé ce délai, toutes les activités académiques seront suspendues à partir du lundi 21 décembre sur l'ensemble du territoire nationale et ce jusqu'à satisfaction totale", indique Dr. Guirayo Jérémie, président du bureau exécutif national du SYNECS.La suspension des activités était initialement prévue dès ce jeudi 17 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire.Le SYNECS appelle ses militants de toutes les sections "à la solidarité et à la mobilisation".