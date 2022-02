Tchad : les enseignants de Bol, des ambassadeurs de la nutrition dans les établissements

Le représentant de chef de sous-bureau de PAM à Bol, Nouhou Cissé, explique que l'atelier a pour objectif de doter les participants des compétences techniques nécessaires en nutrition et faciliter le renforcement de capacité des enseignants.



Tout en exprimant sa satisfaction au ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'alimentation scolaire et le Programme alimentaire mondial (PAM), le consultant national Dioulné Laurent a invité les participants à être des ambassadeurs de la nutrition dans les différents établissements scolaires de la province.



Ouvrant les travaux, le délégué provincial de l'éducation nationale du Lac, Anwar Abdel- Aziz Abakar, a relevé que les études SMART ont montré non seulement que la malnutrition est endémique mais a affecté la vie des enfants.



Le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, avec l’appui financier de PAM, a élaboré un support didactique d'éducation nutritionnelle en milieu scolaire sur les outils pédagogiques tels que : le guide de l’enseignement pour la conduite de session d'éducation nutritionnelle dans l’espace scolaire, le livret de l’élève sur l'éducation Nutritionnelle, la boîte à image sur la prévention de la carence en micro-nutriments et les affiches de sensibilisation des cantinières et membres de comité de gestion.



Anwar Abdel- Aziz Abakar a demandé aux participants d’être assidus, attentifs et actifs durant cette session de formation.