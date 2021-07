Tchad : les enseignants de l'université de Pala reprennent les cours, les vacataires en grève

Les cours reprennent à l'université de Pala et ce après une grève des enseignants chercheurs lancée depuis le 17 juillet dernier. Dans un communiqué de presse rendu public ce 23 juillet 2021, signé du secrétaire général du SYNECS de Pala Klamadji Moussa Ngarena, les enseignants chercheurs de l'Université de Pala tiennent à informer l'opinion provinciale et nationale qu'après un échange avec le gouverneur, son staff et les autorités de la présidence de l'université de Pala, autour des points de revendications, il y a eu des avancées.



Ils tiennent cependant à la revendication liée au versement des frais de formation au titre de l'année académique 2018-2019, des frais de jury de 2019-2020 et surtout de l'amélioration des conditions de travail.



Le bureau du SYNECS section de l'Université de Pala appelle les militants à demeurer mobilisés et solidaire pour des actions à venir.



Par contre, le collectif des enseignants vacataires de l'Université de Pala dirigé par Mbaitoubam Mbaigolmem décide de la cessation de toutes les activités académiques au sein de ladite Université à partir de ce samedi 24 juillet 2021. Ils observent la grève jusqu'à la satisfaction de leurs points de revendications. Les revendications sont relatifs aux arriérés de vacation des années académiques de 2016 à 2020.