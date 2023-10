Tchad : les enseignants de la Nya exigent des mesures pour améliorer leurs conditions de vie

La Journée Mondiale de l'Enseignant, célébrée depuis 1994, a été marquée par une grande cérémonie à Bébédjia. Les enseignants et enseignantes de la Nya, vêtus d'uniformes, ont massivement participé à cet événement sur la Place de l'Indépendance de Bébédjia.



Le thème choisi pour cette année était, « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons : l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. »



Lors de cette commémoration, le secrétaire général de la section SET de la Nya, représenté par Jean Baptiste Berangar, a abordé la disparité des salaires entre les qualifications similaires, une situation qui ne motive pas de nouveaux candidats à devenir enseignants.



Les enseignants ont également saisi cette occasion pour adresser une motion de recommandation au gouvernement, appelant à agir contre la cherté de la vie, à réduire les prix des denrées de première nécessité, à payer les titres de transport pour la période 2016-2022 pour les cas omis, à régler les arriérés de 2023, à rétablir les rappels et les effets financiers sur les avancements réguliers, à rétablir et payer les rappels des nouveaux intégrés, à faciliter la titularisation, le reclassement et les avancements des enseignants, à payer immédiatement les 16èmes mesures et abattements coupés illégalement, ainsi qu'à intégrer les maîtres communautaires dans la fonction publique.



Pour agrémenter cette festivité, un sketch a dénoncé les contrôles policiers intempestifs sur les engins des enseignants. Le préfet du département de la Nya, le général de division Youssouf Oumar Barh, a officié la commémoration et s'est montré préoccupé par la situation des enseignants, soulignant que le gouvernement de Transition en avait fait sa préoccupation majeure.



Après avoir reçu l'assurance que leurs recommandations seraient transmises aux autorités compétentes, les enseignants ont défilé sous les ovations des invités pour clôturer cet événement.