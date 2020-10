Tchad : les enseignants de la capitale annoncent un début de grève

La section de N'Djamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) a annoncé qu'elle entre en grève à compter d'hier, vendredi 23 octobre 2020, jusqu'à la satisfaction totale de ses revendications. Elle appelle les enseignants à cesser leurs activités.



Selon un communiqué signé du secrétaire général de la section de N'Djamena, Mbayana Laoukoura, le gouvernement est de mauvaise foi et n'honore pas ses engagements.



Les revendications du SET portent notamment sur la levée du gel des effets financiers des avancements et le paiement des titres de transport de 2016 et 2019.



Mercredi, le bureau exécutif national du SET a également lancé un préavis de grève, à compter du jeudi 22 octobre jusqu'au 31 octobre prochain. Si les revendications ne sont pas satisfaites à l'issue du préavis, une grève d’avertissement de six jours ouvrables sera observée du 2 au 7 novembre 2020, prévient le SET.