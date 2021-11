Tchad : les enseignants du Batha dénoncent des propos blessants d’un préfet

Les militantes et militants du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) section du Batha se sont réunis ce 29 novembre en assemblée générale. Ils ont condamné avec la dernière énergie les « propos irrespectueux et blessants » tenus par le préfet du département du Batha Ouest, Sidick Mahamat Iga, à l'endroit des enseignants devant les parents d'élèves, selon lesquels « 20% des enseignants ne font pas leur travail et sortent avec leurs élèves filles. En principe, ils méritent d'être radiés de la fonction publique ».



Ces propos ont été exprimés en arabe le mercredi 24 novembre 2021 dans la cour du gouvernorat, lors d’une rencontre convoquée par le gouverneur du Batha, explique le secrétaire général du SET du Batha, Ahmat Djibine Ahmat.



Face à ces propos, l'assemblée générale exige une rencontre avec le gouverneur, le préfet du Batha Ouest, les autorités scolaires, les chefs de différents établissements scolaires, les parents d'élèves et les chefs de carrés pour des preuves que 20% des enseignants font ces mauvais pratiques.



Au cas contraire, la section provinciale serait dans l'obligation de se faire entendre par tous le moyens légaux. Elle précise que ce préfet sera responsable de tout ce qui adviendra.