Tchad : les enseignants intégrés en 2022 partiellement pris en compte au niveau salarial

Le Bureau Exécutif National du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) a tenu une réunion le 28 mars 2023, pour évaluer le préavis de grève prorogé du 18 au 28 mars 2023.



Après examen des différents points des revendications, le SET a publié un communiqué de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de sa position. Le communiqué souligne que le ministère de l'Education nationale et le SET maintiennent une négociation permanente pour trouver une solution aux revendications des enseignants.



Il est également noté que les arriérés de salaires des professeurs scientifiques ont été apurés, tandis que les subsides des maîtres communautaires sont payés à hauteur de 50%. En outre, les nouvelles recrues affectées à l'Education nationale sont en voie d'être affectées dans les établissements scolaires.



Cependant, le SET a noté que les enseignants intégrés en août 2022 n'ont pas encore été pleinement pris en compte au niveau salarial, malgré les démarches entreprises par le ministère de l'Education nationale et le SET.



Le BEN/SET demande donc au gouvernement de poursuivre ses efforts pour résoudre définitivement ce problème salarial dans un bref délai. Le Bureau Exécutif National du SET invite également ses militants à rester vigilants et mobilisés pour des actions d'envergure en cas de non-satisfaction.



Dans le même temps, le gouvernement est averti qu'il sera tenu pour seul responsable de tout ce qui adviendra. Le Syndicat des Enseignants du Tchad continue de défendre les droits et intérêts des enseignants, tout en maintenant le dialogue avec le gouvernement pour trouver des solutions durables aux problèmes salariaux.