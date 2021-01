Tchad : les enseignants mobilisés au Ouaddaï pour la grève des travailleurs

La grève générale des travailleurs du secteur public se poursuit depuis lundi sur l'ensemble du territoire, à l'appel de la plateforme syndicale revendicative. Au Ouaddaï, le mot d'ordre de grève est "respecté", explique Mahamat Youssouf Hissein, secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad (SET), section du Ouaddaï.



"C'est une grève générale. Le SET fait partie de la plateforme syndicale revendicative. Dans tout le secteur public de l'éducation de la province du Ouaddaï, nous observons scrupuleusement le mot d'ordre de grève", indique-t-il.



Dans l'administration publique, le calme est constaté, bien qu'un service minimum soit observé. C'est notamment le cas dans les structures sanitaires.



Ce mardi, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, a échangé avec la plateforme syndicale revendicative dans l'espoir de parvenir à un dénouement.



Le bureau exécutif national du SET a appelé lundi toutes les sections provinciales à observer strictement le mot d’ordre de grève de la plateforme syndicale revendicative. La grève court jusqu'à compter de la satisfaction totale des point non exécutés dans le protocole d'accord du 9 janvier 2020 : levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements ; paiement des frais de transport de 2017 à 2019, précise Barka Michel, porte-parole de la plateforme.