Tchad : les enseignants scientifiques contractuels réclament leurs salaires

L'amicale des enseignants scientifiques contractuels a revendiqué samedi le paiement de cinq mois d'arriérés de salaires d'ici la fin du mois de février.



Le délégué et porte-parole de l'amicale des enseignants scientifiques contractuels, Kebyei Noé, et son adjoint Idriss Saleh Idriss, ont expliqué que le ministère de l’Education nationale a lancé un avis de recrutement pour la contractualisation des enseignants scientifiques. Des dossiers ont été enregistrés dans toutes provinces et sur étude des dossiers, le ministère a d’abord présélectionné environ 6000 candidats pour des tests oraux et écrits. 1436 candidats ont été définitivement retenus.



"Les enseignants sont déployés sur l’ensemble du territoire, nous sommes des êtres humains et nous mangeons. Mais cela fait cinq mois qu’on ne voit rien comme argent. Il y a eu des maladies et sans argent pour se soigner, d’aucuns signalent même les cas de morts. Ces situations ne traduisent pas la volonté du président de République Idriss Deby Itno qui dit être avec la jeunesse", affirment les délégués de l'amicale.



"Comment comprendre que pour un contrat d’un an, on est en train d’épuiser la moitié de l’année sans être pris en charge", expliquent-ils.



L'amicale des enseignants scientifiques contractuels lance un préavis d'une semaine aux autorités pour éclaircir leur situation et menacent d'engager des actions de grande envergure.