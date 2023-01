Tchad : les enseignants vacataires de l'ENSET/S réclament leur intégration à la fonction publique

Le porte-parole dudit collectif, Kamanri Serge Yombatina, a souligné que depuis la publication de cette liste d’intégration à la fonction publique, les choses tournent au vinaigre pour beaucoup de jeunes des différentes provinces du Tchad dont le nom ne figure pas du tout.



C’est le cas de plusieurs jeunes de la province du Moyen-Chari. Kamanri Serge Yombatina précise que son collectif s’indigne contre la non prise en compte des enseignants vacataires au recrutement à la fonction publique.



Tous les membres du collectif des vacataires de l’ENSET/S exigent du ministère de la Fonction publique leur recrutement dans un bref délai, tout en demandant au directeur général de l’ENSET de Sarh et au gouverneur de la province du Moyen-Chari de "s’investir davantage pour avoir gain de cause dans ce recrutement qui est d’ailleurs national".